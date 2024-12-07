В Україні вступив в силу новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з незаконною вирубкою лісів - за порушення українцям виписують вагомі штрафи.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради. Українців попередили, чи можуть оштрафувати за заготівлю дров із дерев, що ростуть на власних земельних ділянках.

Штрафи накладаються лише в разі, якщо загальна вартість незаконно заготованих дров перевищує 30 тисяч гривень. У таких випадках передбачено штраф від 510 до 1 020 гривень.

Водночас вирубка дерев на приватних земельних ділянках не є порушенням закону, якщо вона здійснюється за згодою власника. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, власники земель можуть вирубувати дерева на своїй ділянці без необхідності отримувати додаткові дозволи.

Проте є проблема з доведенням походження дров. Контролюючі органи наразі не мають чітких механізмів для визначення, чи були дерева заготовані на приватній ділянці або з порушенням законодавства. Це створює юридичну невизначеність у таких випадках.

Щоб уникнути проблем, експерти рекомендують:

Зберігати документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку.

У разі питань від контролюючих органів консультуватися з юристом.

Стежити за змінами в законодавстві, щоб бути в курсі своїх прав.

Заготівля дров для особистих потреб на власній землі залишається законною, якщо дотримуватись чинних правил.

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