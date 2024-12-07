Ціни на білокачанну капусту в Україні цього року знову шокують покупців.

За даними аналітиків, вартість цього овоча в середньому вже в 2,7 рази вища, ніж рік тому.

Як повідомляє проєкт EastFruit, цього тижня ціни на капусту почали знову підвищуватися, причому здорожчання стосується саме продукції високої якості.

Експерти кажуть, що в умовах обмеженої пропозиції постачальники якісної капусти отримали можливість підвищити відпускні ціни. Наразі ціни на білокачанну капусту коливаються в межах 20-27 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партії, що на 11% дорожче порівняно з минулим тижнем.

Що стоїть за таким різким подорожчанням? Однією з головних причин є значне зменшення пропозиції капусти на ринку. Багато фермерів, очікуючи подальшого зростання цін, не поспішають з продажами, тримаючи товар у резерві. Це призводить до дефіциту овоча і відповідно підвищує його вартість.

Що ж стосується супермаркетів, то ціни на капусту значно варіюються. В Auchan овоч можна придбати за 30,50 гривень за кілограм, у АТБ – за 31,89 гривні, а в Сільпо ціни стартують від 35,90 гривень за кілограм.

На думку експертів, цей тренд зростання цін, ймовірно, продовжиться найближчими тижнями через відсутність достатньої кількості капусти на ринку та попит на якісну продукцію.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.

Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.