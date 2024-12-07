Він підкреслив, що у військових комісіях людина часто опиняється зі станом, коли більше не здатна "виварювати", і мотивація вже на низькому рівні.

Проблема СЗЧ (самовільне залишення частини) широко обговорюється, але досі не має належного вирішення - військово-лікарська комісія (ВЛК) не визнає діагнозів "вигорів" чи "втомився".

Про це розповів Українській правді головний сержант гірсько-штурмового підрозділу 128 ОГШБр Ігор з позивним Козак.

Як зазначає Козак, є випадки, коли тікає "аватар" (любитель алкоголю), і йому за ще й дякують.

"Але є й ті, хто роками служили в піхоті, брали участь у штурмах, отримали поранення й контузії, а тепер просто вигоріли. Однак у військово-лікарських комісіях такого діагнозу, як "вигорів", немає", — зазначив Козак.

Він підкреслив, що у військових комісіях людина часто опиняється зі станом, коли більше не здатна "виварювати", і мотивація вже на низькому рівні.

"У ВЛК немає такого діагнозу – "вигорів". Руки-ноги на місці? Значить, здоровий – вперед! Тоді людина йде в СЗЧ, бо більше не "виварює". Особисто я не можу її засудити. Люди вже дуже стомлені, мотивація за 10-бальною шкалою максимум на трійку. А подивіться, хто приходить, кого мобілізують із цією "бусифікацією"", — сказав він.

Козак також додав, що не п'є з 2014 року, але визнає, що в армії є люди, що зловживають алкоголем). Відношення до них у кожного командира індивідуальне. Сам він дотримується сухого закону в своєму підрозділі, і коли двоє бійців порушили це правило під час його відсутності, йому довелося вжити суворих заходів: один з бійців перевівся, а інший пішов у СЗЧ.

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