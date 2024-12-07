Українці відчують серйозне подорожчання продуктів і підвищення податків уже в грудні 2024 року.

У грудні 2024 року очікується подальше підвищення цін на продукти харчування, також доведеться підготуватися до збільшення податкових зобов'язань.

Українцям повідомили, що зміниться для українців в грудні.

Ціни на продукти:

Прогнозується, що в грудні ціни на овочі можуть зрости до 15%, а на фрукти – до 10%. Наприклад, вартість білокачанної капусти може досягти 33 гривень, ріпчастої цибулі – 20 гривень, а картоплі – 37 гривень. Ціни на імпортовані фрукти також залишатимуться високими: апельсини можуть коштувати до 85 гривень за кілограм, лимони – 65 гривень, мандарини – 80 гривень, а банани – до 60 гривень.

Ціни на м'ясо традиційно підвищуються напередодні Нового року, і в грудні ціна м'ясних продуктів може зрости на 9%. Вартість хліба та хлібобулочних виробів також продовжить зростати, з очікуваним підвищенням на 3-5%.

Податки:

Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку впроваджується військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати (станом на перше число місяця). Наразі мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тому ці категорії ФОП зобов'язані сплачувати 800 гривень на місяць.

Для підприємців III групи на "спрощенці" встановлено військовий збір у розмірі 1% від доходів за підсумками першого кварталу 2025 року. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року.

Ціни на пальне:

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що через зниження цін на нафтопродукти на європейському ринку оператори ринку мають подушку безпеки, що дозволяє уникнути підвищення цін на пальне.

"Оператори ринку мають дуже у подушку безпеки. Вона утворилася через суттєво зниження цін на нафтопродукти на європейському ринку, де роздрібні оператори закуповують 85% того, що реалізують. І це зниження, воно суттєво перевищило, ну тобто величина ціни. Вона суттєво перевищує зростання акцизів", - повідомив він.

Курс валют:

Банкір Тарас Лєсовий зазначив, що на валютному ринку існує багато факторів, які можуть змінити прогнози в будь-який бік. Однак у грудні малоймовірно виникнуть різкі зміни чи коливання курсу гривні. За його словами, курс долара, ймовірно, утримається на рівні 42,1 гривні.

"Звісно, всі озвучені чинники можуть впливати на ринок головним чином в купі, а не окремо. Проте з огляду на ситуацію протягом року, можна припустити, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника в 42,1 гривні за долар", – стверджує Лєсовий.

Джерело: 24 Канал.

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