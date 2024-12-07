Зловмисники перебувають під вартою, і їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох поплічників російських спецслужб, які здійснювали підпали на Київщині та Тернопільщині.

Подробиці розкрили в СБУ. Зловмисники, серед яких рецидивісти та безробітні, шукали «легкий заробіток» через Телеграм-канали, де отримували замовлення від ворога.

Їхня мета полягала в знищенні військової техніки та адміністративних будівель за допомогою легкозаймистих сумішей.

На Київщині: Правоохоронці затримали 24-річного жителя столиці, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю, розбій та шахрайство. Після виходу на волю він погодився виконати «тестове» завдання від російських кураторів – підпалити позашляховик ЗСУ. Вже після виконання цього злочину його затримали.

Також було затримано двох фігурантів у Фастівському районі, які орендували квартиру. Вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової, і зафіксували злочин на відео, яке надіслали своєму російському куратору. Один із них мав судимість за розбій.

На Тернопільщині: Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців віком 20 і 23 роки, які намагалися підпалити адміністративну будівлю сільської ради поблизу обласного центру. Спочатку вони розбили вікно в будівлі, а потім підпалили приміщення за допомогою легкозаймистої суміші.

Зловмисники перебувають під вартою, і їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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