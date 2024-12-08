На тижні з 9 по 15 грудня 2024 року очікується кілька магнітних бур, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі з 9 по 15 грудня 2024 року, фахівці опублікували календар по днях із прогнозом інтенсивності.

На сайті офіційного американського метеорологічного центру NOAA, попереджають про магнітні бурі.

Календар магнітних бур на тижні з 9 по 15 грудня допоможе дізнатися, коли прогнозуються найсильніші збурення.

Найчастіше для оцінки сили геомагнітних бур використовують індекс K, який варіюється від 0 до 9:

K = 0-2 — спокійне магнітне поле;

K = 3 — слабкі збурення;

K = 4 — помірна геомагнітна буря;

K = 5-6 — сильні бурі;

K = 7-9 — екстремальні бурі.

З 9 по 15 грудня 2024 року очікуються кілька періодів підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти магнітні бурі різної інтенсивності.

Метеозолежні люди можуть помітити зміни в самопочутті в ці дні.

Календар магнитних бур на тиждень з 9 по 15 грудня:

10 грудня — помірна буря з К-індексом 4;

11 грудня — помірна буря з К-індексом 4;

12 грудня — помірна буря з К-індексом 4;

13 грудня — помірна буря з К-індексом 4;

14 грудня — слабка буря з К-індексом 3.

Щоб уникнути негативних наслідків метеозалежним потрібно звернути увагу на якість свого харчування, а також грамотне чергування роботи і відпочинку.

Із 9 по 15 грудня необхідно зміцнювати судини, приймати контрастний душ, обливатися холодною водою, не нехтувати прогулянками і фізичними вправами на свіжому повітрі.

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