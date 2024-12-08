Погода в Україні цього тижня з 9 до 15 грудня приготувала для українців відносну стабільність.

Погода в Україні з 9 по 15 грудня буде близька до норми, але за словами синоптика, в цей період в Україні очікуються опади.

Про погоду на тижні з 9 по 15 грудня розповіла синоптик Наталія Птуха.

Як повідомила синоптик, друга декада грудня за температурними показниками також буде близькою до норми, в Україні очікуються опади.

"Вже більше не антициклонний характер погоди буде, в Україну зайдуть атмосферні фронти із заходу. Вони в основному і визначатимуть погоду. Тобто з 8 по 15 грудня будуть більше надходження атмосферних фронтів із північного заходу..., – прогнозує синоптик.

Також синоптик повідомила, що у першій та другій декаді грудня 2024 року сильних морозів в Україні не буде, темпратура опуститься до -6.

Джерело: fakty .

До речі, метеорологи прогнозують, що зима не буде дуже морозною, хоча окремими днями температура може опускатися до -10 градусів і нижче.

Синоптики прогнозують, що позитивною новиною є те, що після 21 грудня дня зимового сонцестояння світловий день поступово збільшуватиметься.

21 грудня Сонце знаходиться найнижче над обрієм, що робить цей день найкоротшим, а ніч – найдовшою.

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