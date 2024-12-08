Для кожного місяця існує свій місячний календар - дивіться, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся з 9 по 15 грудня.
Сила волосся багато в чому залежить не тільки від регулярності догляду, а й від часу, коли ми приходимо в перукарню і просимо майстра зробити стрижку.
Місячний календар стрижок на тиждень, які дні з 9 по 15 грудня 2024 року найсприятливіші:
11 грудня, середа: Місяць у знаку Тельця – добре підходить.
Місяць у Тельці вважається одним із найсприятливіших часів для відвідування перукарні. Волосся росте добре, наливається силою, менше січеться після зачіски.
12 грудня - Один із найнесприятливіших місячних днів, оскільки стрижка принесе неприємності, травми, ситуації, небезпечні для життя.
13 грудня, п'ятниця – сприятливий день.
Незважаючи на число 13, це дуже гарний місячний день, стрижка якого буде вдалою, вона освіжить зовнішній вигляд, подарує красу та щастя.
П'ятниця — день Венери. Якщо ви шукаєте нових знайомств із чоловіками, або вам потрібні нові знайомства (які, до того ж, можуть сильно вплинути на вашу долю) — стрижіть у п'ятницю.
Але якщо все гаразд, то нічого не міняйте. В іншому випадку стрижка в цей день може позбавити вас внутрішньої рівноваги. І не стриг, якщо ви народилися у вівторок.
День тижня субота, 14 грудня – день Сатурна. Дуже сприятливий день для стрижки, зміцнює волосся, підвищує добробут та позитивно впливає на долю в цілому, зменшує негативний вплив роду, якщо є. Але не варто стригтися у суботу, якщо ви народились у неділю.
15 грудня – погано. Стрижка негативно позначиться на психічному стані людини, ймовірно підвищення тиску, поява головного болю та незрозумілих страхів.
Джерело: moonhoroscope .
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