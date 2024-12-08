Якщо враховувати місячний календар, то у сприятливі дні волосся буде здоровим, блискучим, його сила збільшиться, і вони будуть рости дуже швидко.

Для кожного місяця існує свій місячний календар - дивіться, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся з 9 по 15 грудня.

Сила волосся багато в чому залежить не тільки від регулярності догляду, а й від часу, коли ми приходимо в перукарню і просимо майстра зробити стрижку.

Місячний календар стрижок на тиждень, які дні з 9 по 15 грудня 2024 року найсприятливіші:

11 грудня, середа: Місяць у знаку Тельця – добре підходить.

Місяць у Тельці вважається одним із найсприятливіших часів для відвідування перукарні. Волосся росте добре, наливається силою, менше січеться після зачіски.

12 грудня - Один із найнесприятливіших місячних днів, оскільки стрижка принесе неприємності, травми, ситуації, небезпечні для життя.

13 грудня, п'ятниця – сприятливий день.

Незважаючи на число 13, це дуже гарний місячний день, стрижка якого буде вдалою, вона освіжить зовнішній вигляд, подарує красу та щастя.

П'ятниця — день Венери. Якщо ви шукаєте нових знайомств із чоловіками, або вам потрібні нові знайомства (які, до того ж, можуть сильно вплинути на вашу долю) — стрижіть у п'ятницю.

Але якщо все гаразд, то нічого не міняйте. В іншому випадку стрижка в цей день може позбавити вас внутрішньої рівноваги. І не стриг, якщо ви народилися у вівторок.

День тижня субота, 14 грудня – день Сатурна. Дуже сприятливий день для стрижки, зміцнює волосся, підвищує добробут та позитивно впливає на долю в цілому, зменшує негативний вплив роду, якщо є. Але не варто стригтися у суботу, якщо ви народились у неділю.

15 грудня – погано. Стрижка негативно позначиться на психічному стані людини, ймовірно підвищення тиску, поява головного болю та незрозумілих страхів.

Джерело: moonhoroscope .

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