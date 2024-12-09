Після того, як йому віддали телефон, чоловік замінив його на муляж і відмовився від отримання товару та його оплати.

На Харківщині судили шахрая, який вкрав телефон, замінивши його муляжем.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік замовив мобільний телефон через платформу OLX і вказав не свої дані, а при отриманні товару підмінив оригінальний пристрій на підготовлений макет.

Згідно з вироком суду, у грудні 2023 року житель Полтавщини замовив Iphone 13 Pro вартістю 25 000 гривень з післяплатою на відділенні "Укрпошти". Під час отримання товару він пред'явив чужий паспорт у додатку "Дія". Після того, як йому віддали телефон, чоловік замінив його на муляж і відмовився від отримання товару та його оплати.

Обвинувачений визнав свою провину і отримав покарання у формі шести з половиною років позбавлення волі. Крім того, з нього стягнули 25 тисяч гривень матеріальної шкоди.

Також Politeka писала про те, що з 2 грудня в Україні розпочалися перевірки лісових масивів і точок продажу новорічних ялинок - за порушення може чекати на українців доволі великий штраф.

Спільно з поліцією, лісовою охороною та іншими службами посилено контролюють законність заготівлі хвойних дерев напередодні новорічних свят.

При покупці ялинки важливо перевірити наявність електронного чіпа зі штрих-кодом на зрізі дерева, що підтверджує його легальність.

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