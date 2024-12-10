До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 11 грудня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе гороскоп на 11 грудня на одній карті Таро вашому знаку зодіаку читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знака зодіаку на 11 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Закохані, перевернута

Отже, Овен, ти припустився помилки, коли подумав, що ця людина — твоя єдина. Тепер ти вже у стосунках, але розумієш, що їм настав час закінчуватися.

Відпускати ніколи не буває легко, а прощання завжди важкі. Але краще зробити це раніше, ніж пізніше, щоб ваша наступна пригода в коханні могла початися.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Мечів

Ви ще відновлюєтеся після розчарування, яке ви глибоко пережили. І це нелегке завдання, коли ви намагаєтеся повернути своє серце до цілісності.

Це займе трохи часу, тому не чекайте від себе більшого, ніж розумно. Натомість дайте собі простір, необхідний для зцілення.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута

Ви нарешті досягли меж своїх можливостей і більше не бажаєте боротися.

Отже, ви просто відійдете від токсичної поведінки і дозволите людям накласти на себе руки. Навіщо вам взагалі там перебувати і спостерігати, мабуть, Близнюки?

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута

Не борись з тим, що відчуваєш зараз, Тобі треба володіти своїми емоціями.

Все, що вам потрібно зробити, це запитати свою інтуїцію, що вона намагається показати вам, щоб допомогти вам дізнатися, що намагається сказати ваше серце.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Іноді токсичні люди показують, хто вони, і ви знаєте, що вони ніколи не зміняться. Так що ця людина, яку ви впустили у своє життя, насправді не та, ким вона спочатку себе показала, і це сумно.

Це може бути важко прийняти, але реальність така, що вам залишатися друзями занадто ризиковано.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута

Життя останнім часом трохи хаотичне, але це не те, з чим ти не впораєшся. Тобі треба розставити пріоритети.

Впровадьте деякі системи, щоб навіть серед усього цього хаосу ви могли досягти своєї мети.

Щось піде гладко, а те, що не вийде, ви можете зробити пізніше.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Довіряйте собі. Іноді важко прислухатися до свого внутрішнього голосу, бо невпевненість у собі може його пересилити.

Однак ви знаєте, що кожного разу, коли ви слухаєте свою інтуїцію, вона завжди має рацію. Так що піддайтеся і дозвольте своїй інтуїції розкрити вам мудрість, якої ви потребуєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператриця

Оточіть себе гарними речами, які нагадують вам про гарні речі в житті. Вам потрібно залишатися відкритими та виразними.

Не дозволяйте негативним думкам чи енергії позбавити вас блиску.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Диявол, перевернута

Приємно усвідомлювати, що ти нарешті перейшов міст від спокуси до сили. Ти вже не той, ким був колись.

Ви можете передбачити події перед тим, як вони відбудуться, і уникати проблем до того, як вони змусять вас повернутися до старих шаблонів.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Це час для вас, щоб заспокоїтися і дозволити собі вчитися та рости. Можливо, займіться глибоким вивченням чогось цікавого для вас.

Читайте. Дивіться шоу. Проводьте час у тиші, щоб ви могли засвоїти інформацію, яку ви нещодавно зазнали.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Щось може піти не так, як ви думали. У результаті закон може здатися несправедливим і нечесним щодо добрих людей.

Може здатися, що люди не отримують того, на що заслуговують. Однак не судити вам. Карма часто має властивість все залагоджувати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Імператор, перевернута

Зараз не час виявляти пасивну агресію чи наполегливість.

Натомість виявіть люб'язність і дайте людині трохи свободи дій, навіть якщо ви вважаєте, що вона цього не заслуговує.

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