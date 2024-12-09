Ощадбанк пояснив, скільки коштує послуга блокування та розблокування картки, оскільки не всі клієнти були поінформовані про платність цієї послуги.
Про це банк повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначено в одному з дописів, клієнтка заблокувала свою картку через мобільний застосунок "Ощад24". Коли вона вирішила розблокувати картку Ощадбанку, з її рахунку було списано 30 гривень.
"З певних причин заблокувала карту у застосунку. Коли розблокувала, зняли за це 30 гривень. Я б теж не проти так гроші заробляти", — поділилася жінка.
Представник Ощадбанку відповів на цей коментар, зазначивши, що банк діє відповідно до затверджених правил. Усі тарифи є публічно доступними на сайті банку.
"Комісія за розблокування картки є частиною тарифів банку, з якими можна ознайомитись на сайті банку", — йдеться в офіційній відповіді Ощадбанку.
Згідно з інформацією на сайті Ощадбанку, з 1 квітня 2024 року за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток стягується плата за блокування карток. Єдиним винятком є безкоштовне блокування віртуальної картки за певних умов.
Ось актуальні тарифи за тарифним пакетом "Моя картка":
- Блокування карток (включаючи віртуальні картки) за ініціативою клієнта через контакт-центр Ощад 24/7 (IVR, чат-бот або оператор) або за ініціативою банку — безкоштовно;
- Розблокування картки, заблокованої за ініціативою клієнта (окрім блокування через WEB-/Mobile-банкінг) — 30 грн;
- Розблокування картки (включаючи віртуальні картки), заблокованої за ініціативою клієнта через WEB-/Mobile-банкінг — 20 грн.
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