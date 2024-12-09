Представник Ощадбанку відповів на коментар клієнтки, зазначивши, що банк діє відповідно до затверджених правил.

Ощадбанк пояснив, скільки коштує послуга блокування та розблокування картки, оскільки не всі клієнти були поінформовані про платність цієї послуги.

Про це банк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначено в одному з дописів, клієнтка заблокувала свою картку через мобільний застосунок "Ощад24". Коли вона вирішила розблокувати картку Ощадбанку, з її рахунку було списано 30 гривень.

"З певних причин заблокувала карту у застосунку. Коли розблокувала, зняли за це 30 гривень. Я б теж не проти так гроші заробляти", — поділилася жінка.

Представник Ощадбанку відповів на цей коментар, зазначивши, що банк діє відповідно до затверджених правил. Усі тарифи є публічно доступними на сайті банку.

"Комісія за розблокування картки є частиною тарифів банку, з якими можна ознайомитись на сайті банку", — йдеться в офіційній відповіді Ощадбанку.

Згідно з інформацією на сайті Ощадбанку, з 1 квітня 2024 року за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток стягується плата за блокування карток. Єдиним винятком є безкоштовне блокування віртуальної картки за певних умов.

Ось актуальні тарифи за тарифним пакетом "Моя картка":

Блокування карток (включаючи віртуальні картки) за ініціативою клієнта через контакт-центр Ощад 24/7 (IVR, чат-бот або оператор) або за ініціативою банку — безкоштовно;

Розблокування картки, заблокованої за ініціативою клієнта (окрім блокування через WEB-/Mobile-банкінг) — 30 грн;

Розблокування картки (включаючи віртуальні картки), заблокованої за ініціативою клієнта через WEB-/Mobile-банкінг — 20 грн.

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