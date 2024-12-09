Пізніше йому повідомили, що блокування пов'язане з "ситуацією в країні", і проблема не стосується конкретно його картки.

Державний банк "ПриватБанк" розкрив причини обмеження або блокування кредитного ліміту — максимальної суми, доступної для клієнтів за кредитними картками.

Відповідна інформація оприлюднена на порталі "Мінфін", де українці залишають свої відгуки про діяльність банку.

Випадок із блокуванням кредитного ліміту

Один із клієнтів повідомив, що його кредитний ліміт було повністю заблоковано. За його словами, він регулярно користувався карткою, завжди вчасно погашав заборгованість і поповнював рахунок.

Звернувшись до банку для уточнення причин блокування та термінів відновлення доступу до кредиту, він отримав розмиту відповідь. Пізніше йому повідомили, що блокування пов'язане з "ситуацією в країні", і проблема не стосується конкретно його картки. Проте, за словами клієнта, його знайомі, які проживають у тому ж регіоні, таких труднощів не мають.

«ПриватБанк заблокував кредитний ліміт без попередження або будь-якого повідомлення. На запитання про причини і строки відновлення дають стандартні фрази: «Очікуйте смс». Чому не попереджати заздалегідь? Або хоча б вказати, на який термін це блокування — місяць, два, рік?" — пише клієнт.

Чому банк може обмежити кредитний ліміт

Представники "ПриватБанку" пояснили, що рішення щодо надання або зміни кредитного ліміту приймаються з урахуванням низки факторів. Автоматизована система перевіряє рівень платоспроможності та надійності клієнта. Серед ключових критеріїв:

наявність кредитів в інших установах;

прострочені платежі;

регулярність отримання зарплати;

активність використання картки.

«Рекомендуємо й далі активно користуватися карткою. Це шанс отримати кредитний ліміт у майбутньому. Якщо для цього будуть потрібні документи про ваш дохід, ми повідомимо вам через Приват24», — зазначили в банку.

Як уникнути блокування кредитного ліміту

Фахівці банку надали поради, які зберегти доступ до кредитного ліміту:

Чиста кредитна історія. Відіграє ключову роль у правах на кредити та може сприяти підвищенню ліміту.

Достатній рівень доходів. Чим вищі доходи, тим більше шансів отримати вищий ліміт.

Соціальний статус. Для студентів та осіб без постійної роботи можуть діяти обмеження.

Відсутність інших активних кредитів. Їх наявність може вплинути на розмір доступного ліміту.

Дотримуючись цих рекомендацій, клієнти можуть підвищити ймовірність збереження або збільшити свій кредитний ліміт.

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