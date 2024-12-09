Для компенсації цього зростання компанія Київстар обіцяє збільшити наповнення тарифів, а також додати нові бонуси.

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення вартості своїх тарифів в середньому на 25% - при чому тарифи під час війни підвищують не вперше.

Про заплановане підвищення розповіли у самому операторі.

Для компенсації цього зростання компанія Київстар обіцяє збільшити наповнення тарифів, а також додати нові бонуси. Зокрема, 20 грудня буде змінено вартість частини тарифів для передоплати.

З 1 січня 2025 року також будуть переглянуті тарифи для бізнес-клієнтів Київстар.

"В оновлених тарифах ми запропонуємо абонентам більше послуг: додаткові гігабайти мобільного інтернету, хвилини для дзвінків на інші мережі, а також можливість підключати додаткові Суперсили Безлім. Водночас для бізнес-клієнтів деякі тарифи змінять свою назву і наповнення. При цьому для корпоративних абонентів стають доступними Суперсили Безлім: інтернет, дзвінки та SMS. Також у більшості тарифів клієнти зможуть підключити Персональний інтернет", — зазначили в компанії Київстар.

Крім того, оператор Київстар не став детально розкривати всі зміни, але пообіцяв попередити абонентів, у яких відбудуться зміни в тарифах, принаймні за 7 днів через SMS. Для координаторів повідомлення буде надіслано через e-mail.

Дізнатися більше про оновлення в Київстар можна буде за безкоштовним номером 477*9 або у мобільному додатку "Мій Київстар".

У рамках підвищення вартості тарифів оператор також збільшить їхнє наповнення, зокрема:

додасть хвилини для дзвінків на інші мережі;

збільшить обсяг мобільного інтернету;

дозволить підключати додаткові безлімітні сервіси.

Водночас, "Київстар" періодично уніфікує тарифні плани, закриваючи їх для нових підключень. Як пояснили в компанії, це робиться для оптимізації обслуговування та підвищення ефективності операцій.

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