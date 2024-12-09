Очікується, що розмір штрафу складатиме 340 гривень для легкових автомобілів і 8 500 гривень для вантажівок та автобусів.

В Україні можуть почати штрафувати водіїв через популярне порушення в зимовий період, коли шанс потрапити в аварійну ситуацію зростає в рази.

Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. За його словами, у Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.

Так водіїв хчуть карати за використання літньої гуми в зимовий період. Очікується, що розмір штрафу складатиме 340 гривень для легкових автомобілів і 8 500 гривень для вантажівок та автобусів.

"Зимова гума – це вже не питання дискусій, це вже доведений факт, що це і менший гальмівний шлях і більша керованість автомобілем і менший ризик негативних наслідків у вигляді ДТП, особливо з потерпілими та загиблими. Тобто це не питання треба чи не треба. Це питання, що треба. Просто, поки що це рекомендація, яка прописана в правилах дорожнього руху", — пояснив Білошицький.

Він також зазначив, що наразі зимова гума є лише рекомендацією в правилах дорожнього руху, і хоча технічний стан автомобіля має відповідати вимогам, конкретних вимог щодо гуми поки що немає.

Водночас він визнав, що ймовірність запровадження штрафів у найближчий час невисока.

Адже зараз триває законодавча дискусія, є багато нюансів і опонентів цієї ідеї.

"Нас підтримує кілька депутатів, але поки що питання не просувається, і, ймовірно, цієї зими змін не буде", - додав він.

Джерело: Українські новини.

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