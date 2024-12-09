Значно зросли й зарплати керівників держорганів – зокрема деякі керівники отримали понад 300 тисяч. грн на місяць.

З початку 2024 року середня зарплата в державних установах зросла майже на 20 тисяч гривень - це більше ніж у 2,5 рази перевищує середній рівень заробітних плат по країні.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Таким чином, чиновники в середньому отримують близько трьох середніх зарплат по Україні, а в деяких випадках їхні доходи перевищують навіть 100 тис. грн.

Згідно з даними Міністерства фінансів, середня зарплата співробітників центральних органів влади на жовтень 2024 року становить 57,5 тис. грн, що є суттєвим зростанням порівняно з початком року (38,6 тис. грн). Лідерами серед державних установ за рівнем середньої зарплати є:

Антимонопольний комітет України — 113,7 тис. грн

Міністерство цифрової трансформації України — 88,5 тис. грн

Державне агентство розвитку туризму України — 87,7 тис. грн

НКРЕКП — 83,5 тис. грн

Державна служба фінансового моніторингу України — 83 тис. грн

Державна аудиторська служба України — 81,6 тис. грн

Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона — 77 тис. грн

Апарат Верховної Ради України — 75,2 тис. грн

Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 72,6 тис. грн

Державна митна служба України — 70,3 тис. грн

Значно зросли й зарплати керівників держорганів. Зокрема, деякі керівники отримали понад 300 тис. грн на місяць. Лідером серед них є голова НКРЕКП, чия зарплата в вересні зросла на 42 тис. грн, досягнувши 330,7 тис. грн.

Також високу заробітну плату отримують керівники інших державних органів. Наприклад:

Державна митна служба України — 276,7 тис. грн

Державна служба фінансового моніторингу України — 234,7 тис. грн

Національне агентство з питань запобігання корупції — 232 тис. грн

Антимонопольний комітет України — 218,4 тис. грн

Апарат Верховної Ради України — 201,4 тис. грн

Незважаючи на ці зростання, питання про доцільність таких високих зарплат серед чиновників залишається актуальним, зокрема через складну фінансову ситуацію в країні.

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