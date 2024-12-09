Податкова служба України може отримати доступ до банківських рахунків громадян, що є частиною зобов'язань на шляху до вступу в ЄС.

Доступ податкової служби до банківських рахунків та сейфів громадян може стати реальністю після 2027 року - це одне з обов'язкових зобов'язань України на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Такий доступ не має відношення до програми "Національний кешбек", як пояснила депутатка Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що подача заявки на отримання картки "Національного кешбеку" не передбачає автоматичний доступ до даних про фінансові операції на рахунках.

Однак така можливість є частиною умови договору оферти, яка активується при використанні програми через застосунок "Дія". Цей договір дає банкам право отримувати інформацію про рух коштів на рахунку користувача.

"У тексті договору оферти зазначено, що після подачі заявки банки і програма через "Дію" можуть отримувати доступ до інформації про операції на вашому рахунку. Тому важливо уважно ознайомитись з умовами перед підписанням договору", — підкреслила депутатка.

Щодо доступу податкової служби до банківських рахунків, цей крок може стати можливим після 2027 року, коли Україна виконає відповідні зобов'язання, необхідні для вступу до ЄС.

Нагадаємо, в "Ощадбанку" прокоментували поширену інформацію про можливе розкриття банківської таємниці через програму "Національний кешбек". У банку запевнили, що персональні дані клієнтів, які не пов'язані з цією програмою, не будуть передаватися державним органам.

ПриватБанк також уточнив, що дані, передані в рамках "Національного кешбеку", використовуються виключно для нарахування кешбеку, а не для інших цілей. У повідомленні банку зазначено, що для відкриття віртуальної картки "Національний кешбек" користувач повинен підписати письмовий дозвіл на розкриття банківської інформації, що є вимогою українського законодавства.

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