Закон про звільнення від відповідальності після самовільного залишення частини може позитивно вплинути на поповнення підрозділів на передовій, але водночас є й інші аспекти цього питання.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "24 Каналу".

Військовий навів приклад свого товариша, який пішов до військомату на самому початку війни та самовільно залишив частину ще з 20 бійцями. Причина - командир, який знущався з підлеглих. Командира через деякий час усунули з посади. Тепер товариш військового планує повернутись, адже знає, що покараним не буде.

Водночас Євген Ієвлєв підкреслив, що є й інша сторона цього законопроєкту, яка може, навпаки, зменшити чисельність військових у складі ЗСУ.

"Уявляєте, скільки хлопців у пікселі за 2,5 роки втомилися та спустошилося. Це спричинить хвилю того, що ті, хто мали сумніви - йти, чи не йти у СЗЧ, розуміють, що тепер не буде жодної відповідальності. Вони без рапорта, без відпустки пропадуть на 3 місяці - це змотивує його піти на цей крок, якщо він знає, що немає жодної відповідальності. Тому ще питання - більше побіжить, чи повернеться. Хлопці за останні пів року в слух проговорювали разів по 10, що все дістало, я розвернуся і піду", - пояснив Ієвлєв.

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