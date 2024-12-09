28-річний українець увійшов до групи з трьох осіб, які намагалися перетнути кордон між Україною та Румунією в гірській місцевості.

Молодий чоловік, який подорожував Карпатами в районі Марамурешу, зірвався в глибину приблизно на 400 метрів.

Про інцидент повідомляє видання "SPOT".

Він провів більше п'яти годин на морозі, лежачи у снігу, і вижив завдяки кошеняті, яке тримав на грудях і зігрівався його теплом.

Рятувальна операція тривала кілька годин і в ній взяли участь 15 рятувальників. Крім того, в операцію були залучені прикордонники.

28-річний українець увійшов до групи з трьох осіб, які намагалися перетнути кордон між Україною та Румунією в гірській місцевості. Через важкі погодні умови — густий туман, сніг та мороз, один з чоловіків потрапив у яр. Завдяки допомозі рятувальників та прикордонної поліції, його знайшли та доставити до лікарні.

Кошеня, яке було з хлопцем, відіграло ключову роль у його виживанні, підтримуючи його тепло під час тривалого перебування в небезпечних умовах. Тепер цей маленький супутник залишиться з ним.

Пошуково-рятувальна операція для двох інших груп членів, які потрапили в складну історію, також тривала 22 години. Усі троє українців отримали медичну допомогу.

Гори Марамурешу, розташовані на півночі Румунії, є одними з найбільших віддалених і важкодоступних районів, зокрема завдяки висоті і складному рельєфу.

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