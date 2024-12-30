Такий вид допомоги від держави надається не лише українцям, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які служили в лавах Збройних Сил України на законних підставах.

Родини загиблих українських військовослужбовців, які віддали своє життя на фронті або померли від поранень протягом року після травм, мають право на державну фінансову підтримку.

Про це йдеться у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету Міністрів України №168, яка визначає порядок нарахування допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам під час дії воєнного стану.

Відповідно до законодавства, від 4 травня 2024 року розмір одноразової виплати для таких родин складає не менше 15 мільйонів гривень. Ця допомога надається не лише українцям, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які служили в лавах Збройних Сил України на законних підставах.

Крім того, закон чітко визначає коло осіб, які можуть претендувати на отримання цієї фінансової допомоги. Серед них — діти загиблих військових, включаючи рідних, усиновлених та народжених після загибелі батька, а також діти, щодо яких загиблий був позбавлений батьківських прав. Вдова або вдівець також можуть претендувати на виплату.

Згідно з нормами закону, право на отримання виплат мають також батьки загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав, а також онуки, у разі якщо їхні батьки померли раніше. Також у списку є цивільні партнери — чоловік або жінка, які не перебували в офіційному шлюбі з загиблим, але проживали з ним однією сім'єю. Допомогу можуть отримати також інші утриманці, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця.

Загальна сума допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень ділиться порівну між усіма членами родини, які мають право на отримання цих коштів.

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