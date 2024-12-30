Родини загиблих українських військовослужбовців, які віддали своє життя на фронті або померли від поранень протягом року після травм, мають право на державну фінансову підтримку.
Про це йдеться у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанові Кабінету Міністрів України №168, яка визначає порядок нарахування допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам під час дії воєнного стану.
Відповідно до законодавства, від 4 травня 2024 року розмір одноразової виплати для таких родин складає не менше 15 мільйонів гривень. Ця допомога надається не лише українцям, а й родинам іноземців та осіб без громадянства, які служили в лавах Збройних Сил України на законних підставах.
Крім того, закон чітко визначає коло осіб, які можуть претендувати на отримання цієї фінансової допомоги. Серед них — діти загиблих військових, включаючи рідних, усиновлених та народжених після загибелі батька, а також діти, щодо яких загиблий був позбавлений батьківських прав. Вдова або вдівець також можуть претендувати на виплату.
Згідно з нормами закону, право на отримання виплат мають також батьки загиблого, якщо вони не були позбавлені батьківських прав, а також онуки, у разі якщо їхні батьки померли раніше. Також у списку є цивільні партнери — чоловік або жінка, які не перебували в офіційному шлюбі з загиблим, але проживали з ним однією сім'єю. Допомогу можуть отримати також інші утриманці, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця.
Загальна сума допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень ділиться порівну між усіма членами родини, які мають право на отримання цих коштів.
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