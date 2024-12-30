Для того щоб отримати пенсію, українці мають досягти 60 років і мати відповідний страховий стаж. Однак до 2028 року, згідно з новими вимогами, цей стаж поступово збільшуватиметься.

Якщо зараз пенсію за віком в Україні можна отримати після досягнення 60 років при наявності 30 років стажу, то вже в 2028 році вимоги до нього збільшаться до 35 років.

Про це розповіла адвокат Лілія Лукацька в інтерв'ю для Українського Радіо. Вона додала, що пенсія за віком є найпоширенішою серед громадян. Для того щоб отримати пенсію, українці мають досягти 60 років і мати відповідний страховий стаж. Однак до 2028 року, згідно з новими вимогами, цей стаж поступово збільшуватиметься. У 2025 році він складе вже 32 роки, а в 2028 році для виходу на пенсію потрібно буде мати мінімум 35 років стажу.

Адвокат також нагадала, що 2023 року в нас було ухвалено закон про виплату пенсії в умовах воєнного стану. Він передбачає, що особи пенсійного віку, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях, де тривають бойові дії та не можуть вчасно звернутися із заявою до відповідних органів, можуть подати заяву, якщо вони виїхали з цих територій, або впродовж 3 місяців із дня припинення воєнного стану.

"Якщо це пенсія за віком, то вона буде призначена з дня досягнення особою пенсійного віку, тобто 60 років. Тобто, за весь період буде нарахована і виплачена пенсія. Якщо вони змогли виїхати з непідконтрольної території і подати за місцем проживання цю заяву, то на них ці три місяці не поширюється. Подають вони де завгодно, де проживатимуть на новому місці, але пенсія призначатиметься з того періоду, коли настав пенсійний вік. Тобто, якщо 60 років було рік тому, то з цього періоду наступного дня вони вже мають право отримувати пенсію", - пояснила Лукацька.

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