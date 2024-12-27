На більшості територій країни очікується різка зміна температурних умов: мороз чергуватиметься з теплом, а в деяких регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

На фоні надзвичайно теплої погоди, яка панувала на Різдво, Україна знову зіштовхнеться з коливаннями температури.

За прогнозами Укргідрометцентру, 27 грудня, у п’ятницю, погода по всій Україні буде схожою до попередніх днів, але з деякими регіональними відмінностями.

Західні області очікують хмарну погоду з невеликим мокрим снігом, місцями також можливі дощі. Температура вдень коливатиметься від -1 до +1 градусів, а вночі — від +1 до -1 градуса. Північні області будуть під впливом хмарної погоди з проясненнями, з незначними опадами у вигляді мокрого снігу. Температура вночі — близько +1–1 градусів, вдень — від -1 до +1 градусів.

Центральна частина країни також спостерігатиме хмарне небо, однак без опадів. Температура повітря залишатиметься у межах +1–1 градусів вночі та -1+1 градусів вдень. Південні області збережуть хмарну погоду з проясненнями. Тут також не передбачаються опади. Температурні показники залишатимуться високими для цієї пори року: вночі від +4 до +2 градусів, вдень — від +2 до +4 градусів.

У східних регіонах також буде хмарно з проясненнями і без опадів. Температура вночі — +1–1 градус, вдень — від +1 до +3 градусів. У той же час, у Криму буде хмарно, без дощів або снігу. Температура вночі — від +4 до +2 градусів, а вдень — від +3 до +5 градусів.

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