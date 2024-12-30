Загальна сума на пенсійні виплати цього місяця для українців склала 63,3 мільярда гривень, що на 0,3 мільярда менше порівняно з листопадом.

Пенсійний фонд України значно скоротив обсяги виплат пенсіонерам у грудні 2024 року.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, з початку 2024 року ПФУ на пенсії виділив загалом 741,2 мільярда гривень. При цьому обсяги виплат протягом року варіювалися, зменшуючись в останні місяці. У вересні 2024 року фонд виплатив 62,9 мільярда гривень, а в червні — 62,3 мільярда гривень. Протягом року суму на пенсії збільшували в основному через зростання кількості пенсіонерів.

Згідно з даними Пенсійного фонду, у листопаді 2024 року кількість пенсіонерів в Україні зросла на 10,5 тисяч осіб і становила 10,353 мільйона. Найбільша кількість пенсіонерів зареєстрована у Дніпропетровській, Київській та Харківській областях, де проживають понад 2,5 мільйона осіб. У 2023 році витрати Пенсійного фонду на пенсії становили 672 мільярда гривень, що на 17,1% більше, ніж у 2022 році.

Виплати через поточні рахунки в банках отримують 8,362 мільйона пенсіонерів, тоді як 1,991 мільйона осіб користуються послугами "Укрпошти".

Раніше Politeka також писала, що українці можуть значно збільшити свою майбутню пенсію, працюючи офіційно та контролюючи сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ). Про це інформує Міністерство соціальної політики. Чим вищий внесок та довший трудовий стаж, тим більші будуть пенсійні виплати.

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