У Вінницькій області та Києві зафіксовано два випадки шахрайства, де чоловіки стали жертвами аферистів, які через популярний месенджер Telegram обіцяли допомогти у незаконному виїзді за кордон.

Як інформує РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу, в обох випадках зловмисники виманили великі суми грошей, а після цього не вийшли на зв'язок.

Перший випадок стався у Вінницькій області, де чоловік звернувся через Telegram-канал до так званих "посередників", які обіцяли допомогу у перетині кордону. За послугу вони попросили передплату в розмірі 4500 євро. Чоловік перевів гроші через свою матір, як того вимагали шахраї. Після цього він отримав інструкції щодо маршруту до кордону, але після кількох повідомлень шахраї перестали відповідати. В результаті потерпілий зрозумів, що став жертвою обману, і звернувся до поліції.

Другий інцидент стався у Києві. Чоловік, шукаючи способи виїзду за кордон для працевлаштування, також звернувся до "посередників" через Telegram. Цього разу сума була ще більшою – потерпілий перевів 6000 доларів США. Як і в попередньому випадку, чоловік отримав інструкції, але після цього зв'язок з шахраями обірвався.

Державна прикордонна служба України закликає громадян бути обережними та уважно ставитися до подібних пропозицій. Шахраї активно маніпулюють чоловіками призовного віку, пропонуючи "гарантовану" допомогу у виїзді через кордон, а також підроблені документи. Важливо пам’ятати, що часто такі шахрайські схеми призводять не лише до фінансових втрат, але й до серйозних проблем з законом.

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