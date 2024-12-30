Спочатку переправники придумали привезти двох молодиків до кордону під виглядом траурного кортежу, а потім, коли прикордонники зрозуміли неладне - хотіли втікати.

На Закарпатті прикордонники викрили нову схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України, зловмисники намагалися провести двох чоловіків призовного віку, видаючи себе за учасників траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна. Шахраї навіть підняли прапор на своєму автомобілі, щоб ввести в оману правоохоронців.

Переправники планували за 18 тисяч доларів доставити двох молодих людей до кордону. Вони ретельно продумали вигляд свого транспортного засобу, зробивши все можливе, щоб виглядати як частина траурного кортежу.

Коли прикордонники виявили підозрілість, один із учасників групи спробував втекти, намагаючись наїхати на правоохоронців. Він наказав своїм «клієнтам» швидко вийти з автомобіля, однак прикордонники діяли оперативно, затримавши всіх учасників схеми.

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