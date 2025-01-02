Офіцери Збройних Сил України, які прийняли рішення звільнитись з лав армії, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу.

Як інформує Міністерство оборони України, виплата здійснюється у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення і надається за певних умов, що передбачають законодавство.

Одноразова допомога виплачується у разі звільнення з військової служби з таких підстав, як: завершення строків служби, звільнення за станом здоров’я або через настання особливого періоду. Останній випадок стосується військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 18 років і не бажають продовжувати службу в умовах, коли це може загрожувати їх здоров’ю або благополуччю дітей.

Розмір грошової допомоги обчислюється з урахуванням місячного грошового забезпечення офіцера, що передбачає компенсацію на рівні 50%. Це означає, що, навіть якщо особа вирішила залишити військову службу за певних обставин, вона отримає фінансову підтримку, що частково компенсує втрату доходу після звільнення.

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