Тисяча гривень, яку можуть отримати всі громадяни України, що знаходяться на території країни, надається для підтримки в зимовий період

Українцям, які ще не скористалися можливістю отримати "тисячу Зеленського" в рамках програми "Зимова єПідтримка", варто поспішити.

Як пише портал "Дія", за умовами програми, подати заявку на отримання допомоги можна до 28 лютого 2025 року. Однак витратити ці кошти можна буде протягом більш тривалого періоду — до 31 грудня 2025 року.

Тисяча гривень, яку можуть отримати всі громадяни України, що знаходяться на території країни, надається для підтримки в зимовий період. Програма дозволяє використовувати отримані кошти на широкий спектр послуг, зокрема: комунальні платежі; медичні, ветеринарні та юридичні послуги; освіту та спорт; транспортні витрати; мобільний зв'язок та страхування; відпочинок і розваги. Окрім цього, програма передбачає можливість використати кошти на благодійні цілі, зокрема, на підтримку ЗСУ або для придбання військових облігацій.

Раніше Politeka писала, що українці, які отримують державну допомогу, соціальні виплати чи пільги, зобов’язані вносити зміни до відповідних реєстрів протягом 30 календарних днів у разі оновлення персональних даних. У разі виявлення невідповідностей у персональних даних виплати можуть бути припинені. Детальніше про це - читайте за посиланням.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.