Украинцы в очередной раз просят не закрывать популярную платформу, но довольно много людей выступили за запрет.

На сайте президента Украины появилось много петиций, с просьбой не запрещать "TikTok" в нашей стране. В частности, инициатор одного из обращений Кузнецова Алина сообщает, что благодаря этой соцсети украинцы узнают много нового.

"Тик ток - очень отличная платформа и действительно я и многие украинцы узнают много нового и поучительного с ток тока", - написала автор петиции.

Она добавила, что на платформе размещаются не только новости и пропаганда, но и разные лайфхаки, обучение, рецепты, бьюты блоги и прочее.

"Кто не хочет смотреть, пусть просто не заходит туда и не будет проблем и не делает проблем себе и другим", - предлагает Алина Кузнецова.

Также она добавила, что мы живем в демократической стране, свобода мнений и слова должна быть.

"Тик ток – это не самая большая проблема", - добавила автор обращения.

Однако многие украинцы также предлагают запретить соцсеть. Так, автор петиции по запрету отмечает: «Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с Tik-Tok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны в Украине».

Напомним, недавно TikTok столкнулся с массовыми призывами к запрету. В частности, в США опасаются, что платформа может использоваться для доступа к данным пользователей во всем мире.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена рассматривает TikTok как угрозу нацбезопасности США, с которой нужно "покончить".

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