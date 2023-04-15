В частности подорожали овощи. Перед Пасхой ощутимо подорожали тепличные томаты.

Как сообщает "agroreview", неделю назад цены на импортные тепличные томаты в Украине рухнули до 50 гривен за килограмм и не было никаких признаков для повышения цен.

Однако, из-за последнего обвала стоимости некоторые поставщики понесли большие убытки и отказались работать данным продуктов. Кроме того рост цен в Турции, где Украина покупала основной объем томата - это одна из главных причин отказа импортеров от поставок.

Таким образом, к концу недели в Украины образовался дефицит импортного помидора, что и послужило причиной для роста цен.

Эксперты сообщают, что импортный помидор в Украине стоит в среднем в 1,6 раза дороже, чем в это же время в прошлом году.

Оптовая цена на турецкий томат в Украине сейчас составляет 80-110 гривен за кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем на прошлой неделе.

В то же время цены на столовую свеклу в Украине уже намного ниже прошлогодних и продолжают падать. Стоит отметить, что падение цен заметили с 10 апреля - цены на свеклу снизились в среднем на 17%.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".