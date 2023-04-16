На данный момент готовится законопроект касательно повышения зарплат.

Как сообщили в Минреинтеграции, как только законопроект будет доработан - его передадут на рассмотрение Кабмина.

Повысить зароботные платы хотят госслужащим из-за работы в опасных для жизни и здоровья условиях. Также повышение зарплат позволит сохранить работников на местах.

Суммы повышений буду различаться для территорий, где продолжаются активные боевые действия и где они возможны - реальные условия труда там отличаются.

Также появилась информация о повышении зарплат таможенников, за законопроект проголосовали народные депутаты 11 апреля, утвердив его.

Зарплаты работников таможни привязаны к прожиточному минимуму, поэтому в 2023 году, учитывая сумму в 2 684 грн прожиточного минимума оклады сотрудников Гостаможслужбы, территориальных органов и специализированных подразделений изменятся.

80 520 гривен будет получать председатель Государственной таможенной службы, примерно 72-75 000 гривен зарплаты будет у его заместителей, 59 048 будут получать директоры департаментов, 42 944 грн будет у начальников отделов в составе департаментов, 41 602 грн – у начальников управлений, 34 892 грн – у главного государственного инспектора, 32 208 грн – у государственных инспекторов.

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