В Украине на последней неделе рекордно подорожали продукты. Причиной стал повышенный спрос на продукт в канун Пасхи.

В Украине за прошедший год подорожали все продукты питания. В 2023 году рост цен продолжился. Впрочем, в последнее время стоимость сала начала значительно уменьшаться. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Так, по состоянию на 14 апреля, килограмм соленого сала можно купить в среднем по 263,1 гривен. Из этого следует, что по сравнению с мартом его стоимость стала меньше на 5,19 гривен. Также подешевело домашнее сало. Его стоимость за месяц уменьшилась до 179 грн.

При этом по данным Госстата, за 2022 год больше всего по кошелькам украинцев ударила цена на яйца - они подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты. Их стоимость возросла на 44,9%. К тому ошеломила украинцев и стоимость овощей. Стоимость этих продуктов выросла на 38,3%. Мясо же выросло на 30%.

Многие аналитики и экономисты прогнозируют падение цен на некоторые фрукты и овощи уже летом. Дело в том, что именно в этот период появятся плоды нового урожая. Сейчас же мы в основном видим импортные продукты и тепличные.

Что касается мяса и продуктов из него, то по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, оно должно подешеветь, если ситуация сложится положительно с погодой и кормами для скота.

Тогда цены на мясные продукты должны стабилизироваться к концу весны. Ценники на мясо и сало в том числе не снизятся на 30%, но на 5-7% подешевеет.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".