Украинцам рассказали, что будет получать такие выплаты.

Так, стало извстно, на какую пенсию могут рассчитывать члены семьи в случае утраты военнослужащего-кормильца.

Как объяснили в Military Media Center, размер пенсий будет отличаться в зависимости от того, погиб или умер военный.

Пенсии в связи с гибелью во время выполнения служебных обязанностей, получают не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку, не менее 7800 грн.

Если в семье двое и более детей будут выплачивать по 50% на каждого ребенка, не менее 6100 грн.

Эта же категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на пенсию, досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях, пенсию с уменьшением пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Если военнослужащий умер и смерть наступила не в результате исполнения служебных обязанностей - право на получение пенсионных выплат имеют родители и жена\супруг кормильца.

Для того, чтобы получать пенсии необходимо, чтобы исполнлось 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью.

Размер пенсионной выплаты составит 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

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