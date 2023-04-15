Традиционно Пасха отмечается торжественными богослужениями, этот святой день нужно обязательно провести в хорошем настроении и принято прощать оскорбления и самим извиняться.
О главных запретах сообщает "Главред".
На Пасху традицией является помощь людям.
Однако известно, что в этот день есть множество запретов. Так, на Пасху нельзя шить дома и заниматься рукоделием.
Запрещается злословить, устраивать скандалы.
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Кроме того нельзя выбрасывать остатки пищи из праздничного стола в мусор – стоит отдать ее домашним животным, скоту или птицам.
16 апреля запрещается выполнять физическую работу – убирать и стирать. Светлое воскресенье нужно встречать в чистой одежде и нарядном доме.
Не рекомендуется на Пасху посещать кладбища. Также нежелательно венчаться и вступать в брак в этот день.
Нельзя на Пасху долго спать, говорят, так можно все счастье и удачу проспать.
Совершать большие покупки и занимать деньги тоже нежелательно.
Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.
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