Украинцам рассказали, что категорически нельзя делать на Пасху 16 апреля.

Традиционно Пасха отмечается торжественными богослужениями, этот святой день нужно обязательно провести в хорошем настроении и принято прощать оскорбления и самим извиняться.

О главных запретах сообщает "Главред".

На Пасху традицией является помощь людям.

Однако известно, что в этот день есть множество запретов. Так, на Пасху нельзя шить дома и заниматься рукоделием.

Запрещается злословить, устраивать скандалы.

Кроме того нельзя выбрасывать остатки пищи из праздничного стола в мусор – стоит отдать ее домашним животным, скоту или птицам.

16 апреля запрещается выполнять физическую работу – убирать и стирать. Светлое воскресенье нужно встречать в чистой одежде и нарядном доме.

Не рекомендуется на Пасху посещать кладбища. Также нежелательно венчаться и вступать в брак в этот день.

Нельзя на Пасху долго спать, говорят, так можно все счастье и удачу проспать.

Совершать большие покупки и занимать деньги тоже нежелательно.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

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