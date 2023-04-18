Как говорят аналитики, главной причиной подорожания является обвал стоимости.

Портал "АПК-Информ" информирует, в начале апреля поставщики столкнулись со огромными убытками и решили отказаться торговать импортными помидорами. Из-за єтого произошел дефицит и в середине апреля импортные помидоры взлетели в цене в 1,5 раза.

Однако, есть и позитивные прогнозы - эксперты говорят, что после через несколько недель цены постепенно будут падать, из-за падения спросы на этот овощ. Также они сообщают, что в ближайшее время украинские тепличные комбинаты начнут продавать уже свою продукцию, что позитивно скажется на ценах.

Кроме того, исходя из данных Минагрополитики , ценники на яйца уже снизились на 7%, а уже ближе к концу весны начнут падать цены на другие продукты, в частности мясо. Цены на мясо птицы также в ближайшее время может снизиться.

Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.

С появлением новых овощей в Европе и Украине цены постепенно пойдут вниз. Эксперты говорят, что ценники начнут снижаться со второй половины мая.

Напомним также, что фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры подделывают чаще всего.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".