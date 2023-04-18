Как говорят аналитики, главной причиной подорожания является обвал стоимости.

Портал "АПК-Информ" информирует, в начале апреля поставщики столкнулись со огромными убытками и решили отказаться торговать импортными помидорами. Из-за єтого произошел дефицит и в середине апреля импортные помидоры взлетели в цене в 1,5 раза.

магазин, супермаркет, продукты

Однако, есть и позитивные прогнозы - эксперты говорят, что после через несколько недель цены постепенно будут падать, из-за падения спросы на этот овощ. Также они сообщают, что в ближайшее время украинские тепличные комбинаты начнут продавать уже свою продукцию, что позитивно скажется на ценах.

магазин, супермаркет, продукты

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

"Почему не в Москву?": дочка известного предателя Украины спряталась среди переселенцев

Ему было всего 38 лет: трагедия произошла у группы "Бумбокс" с Андреем Хлывнюком, первые подробности

"Это нереально": почему ВСУ не могут выбить вагнеровцев из Бахмута

"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
Показать еще

Кроме того, исходя из данных Минагрополитики , ценники на яйца уже снизились на 7%, а уже ближе к концу весны начнут падать цены на другие продукты, в частности мясо. Цены на мясо птицы также в ближайшее время может снизиться.

Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.

С появлением новых овощей в Европе и Украине цены постепенно пойдут вниз. Эксперты говорят, что ценники начнут снижаться со второй половины мая.

Напомним также, что фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры подделывают чаще всего.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".