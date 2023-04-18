Как говорят аналитики, главной причиной подорожания является обвал стоимости.
Портал "АПК-Информ" информирует, в начале апреля поставщики столкнулись со огромными убытками и решили отказаться торговать импортными помидорами. Из-за єтого произошел дефицит и в середине апреля импортные помидоры взлетели в цене в 1,5 раза.
Однако, есть и позитивные прогнозы - эксперты говорят, что после через несколько недель цены постепенно будут падать, из-за падения спросы на этот овощ. Также они сообщают, что в ближайшее время украинские тепличные комбинаты начнут продавать уже свою продукцию, что позитивно скажется на ценах.
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Кроме того, исходя из данных Минагрополитики , ценники на яйца уже снизились на 7%, а уже ближе к концу весны начнут падать цены на другие продукты, в частности мясо. Цены на мясо птицы также в ближайшее время может снизиться.
Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.
С появлением новых овощей в Европе и Украине цены постепенно пойдут вниз. Эксперты говорят, что ценники начнут снижаться со второй половины мая.
Напомним также, что фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры подделывают чаще всего.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".