В частности, взлетели цены на перец и огурцы.

Как сообщается на сайте "Минфин", в середине апреля, после небольшого удешевления, в магазинах Украины резко взлетели цены на болгарский перец и огурцы.

Так, сейчас желтый болгарский перец в среднем продается по 319 гривен за килограмм. В прошлом же месяце стоимость была намного ниже, около 229 гривен. Цена овощ взлетела в цене на 90 гривен.

Огурцы тоже ощутимо подорожали - в среднем сейчас они продаются по 219 гривны за кг, месяц назад ценник был гораздо ниже - 139,15 гривны. Огурцы гладкие подорожали с 143 до 147 гривен за килограмм.

Таким образов огурцы колючие выросли в цене около 46 гривен, подорожав с 193,77 до 240 гривен за кило. Тепличные огурцы сейчас стоят в магазинах по 129,90 гривны, в марте их цена была около 123,81 гривен за килограмм.

К слову, в начале апреля поставщики столкнулись со огромными убытками и решили отказаться торговать импортными помидорами. Из-за єтого произошел дефицит и в середине апреля импортные помидоры взлетели в цене в 1,5 раза.

Однако, есть и позитивные прогнозы - эксперты говорят, что в ближайшее время украинские тепличные комбинаты начнут продавать уже свою продукцию, что позитивно скажется на ценах.

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