Стоимость килограмма этого овоща по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза.

Об этом пишет agronews.ua.

По состоянию на 1 апреля 2022 цена составляла 19,13 гривен за килограмм. Килограмм этого овоща в марте в среднем стоил 56,08 гривен, а в апреле 2023 подорожал до 56,60 гривен.

Лук белый всего за месяц подорожал с 88,23 гривен за килограмм до 88,90 гривен за килограмм , а синий подешевел – с 57,51 гривен за килограмм до 57,33 гривен за килограмм.

В супермаркетах в продаже уже появился молодой лук, стоимость которого составляет 54,90 гривен за килограмм.

В то же время, аналитики сообщают, что в середине апреля этого года, после небольшого удешевления, в магазинах Украины резко взлетели цены на болгарский перец и огурцы.

Сейчас желтый болгарский перец в среднем продается по 319 гривен за килограмм. В прошлом месяце стоимость была намного ниже, около 229 гривен. Цена овощей взлетела в цене на 90 гривен.

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