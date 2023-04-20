Стоимость килограмма этого овоща по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза.
Об этом пишет agronews.ua.
По состоянию на 1 апреля 2022 цена составляла 19,13 гривен за килограмм. Килограмм этого овоща в марте в среднем стоил 56,08 гривен, а в апреле 2023 подорожал до 56,60 гривен.
Лук белый всего за месяц подорожал с 88,23 гривен за килограмм до 88,90 гривен за килограмм , а синий подешевел – с 57,51 гривен за килограмм до 57,33 гривен за килограмм.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Пытаясь спастись, люди вылезали из окон: возросло количество жертв трагедии в столичной больнице
"Он пойдет в рай": оборвалась жизнь украинского звездного актера
В Польше устроили охоту на украинских беженцев: выбирали жертв за наводкой проводников поездов
"Несколько часов назад": трагически оборвалась жизнь известного украинского политика
В супермаркетах в продаже уже появился молодой лук, стоимость которого составляет 54,90 гривен за килограмм.
В то же время, аналитики сообщают, что в середине апреля этого года, после небольшого удешевления, в магазинах Украины резко взлетели цены на болгарский перец и огурцы.
Сейчас желтый болгарский перец в среднем продается по 319 гривен за килограмм. В прошлом месяце стоимость была намного ниже, около 229 гривен. Цена овощей взлетела в цене на 90 гривен.
Напомним также, что фальшивые гривны и доллары захлестнули Украину: НБУ предупредил, какие купюры чаще всего подделывают.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".