Дефицит риса вызван продолжающейся войной на Украине, а также плохой погодой в странах-производителях риса - в Китае и Пакистане.
Об этом сообщают аналитики "CNBC".
Мировой рынок риса столкнется с самым большим дефицитом за два десятилетия в 2023 году.
"На глобальном уровне наиболее очевидным влиянием глобального дефицита риса были и остаются цены на рис, достигшие десятилетнего максимума», — говорит аналитик Fitch Solutions по сырьевым товарам Чарльз Харт.
Аналитики заявили CNBC, что дефицит такого масштаба для одного из самых выращиваемых в мире зерновых нанесет ущерб крупным импортерам.
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Ожидается, что цены на рис останутся на уровне текущих максимумов до 2024 года, говорится в отчете аналитиков.
Также есть и хорошие прогнозы - дефицит временный, по оценкам Fitch Solutions, мировой рынок риса вернется к «почти сбалансированному положению в 2023–2024 годах».
Согласно отчету, цена на рис в среднем составляла 17,30 долларов за центнер до 2023 года и снизится до 14,50 долларов за центнер в 2024 году.
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