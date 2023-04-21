Однако в настоящее время стоимость значительно снизилась.

До уровня довоенной продажи этой продукции в Украине еще далеко, однако сейчас сыровары пытаются избавиться от накопленных запасов, сообщает "Инфагро".

Сообщается, что спрос на сыр увеличился, но производители рискнули поднимать цены на праздники.

Правда, базовые сыры в цене остаются высокими, но количество акционных распродаж значительно увеличилось, потому что производители и супермаркеты хотят распродать непроданный сыр из запасов.

Продажи сыра внутри Украины выглядят неплохо, но пока не понятно надолго ли. По сырным продуктам основным импортером украинских сыров выступает Казахстан, однако на их рынок хотят попасть российские и белорусские производители более дешевой продукцией.

Украинский экспорт сыра в первом квартале 2023 года даже значительно больше показателей аналогичных периодов прошлых лет.

Доля Казахстана в экспорте украинского сыра, с учетом сырного продукта, составляет 50%, продаж в Молдову 35%.

Напомним также, что стоимость выросла в три раза: цены на лук бьют все рекорды, сколько будем платить.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".