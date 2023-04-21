В частности, сильно подорожали помидоры.
Например, в супермаркетах "Сильпо" появились помидоры за рекордные 379 гривен за килограмм, передает "today.ua".
Таких цен в Украине не видели даже накануне пасхальных праздников.
По данным Минфина, розовые помидоры в супермаркетах "Метро" стоят сегодняь 132,08 грн/ килограмм. Помидоры сливка в Megamarket можно купить по 169,90 грн за килограмм в "Ашане" эти же помидоры продают за 154 гривен.
Красный импортный помидор в Megamarket продается за 139,90 грн/кг, в "Ашане" - за 108,90 грн/кг, в Novus - за 76,99 грн/кг.
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Напомним, что в начале апреля поставщики столкнулись со огромными убытками и решили отказаться торговать импортными помидорами. Из-за этого продукт стал дефицитным и в середине апреля импортные помидоры взлетели в цене в 1,5 раза.
Но эксперты говорят, что в ближайшее время украинские тепличные комбинаты начнут продавать уже свою продукцию, что позитивно скажется на ценах.
Кроме того цены на мясо птицы также в ближайшее время может снизиться.
Это все потому, что в Украине восстанавливается птицеводство, и это повлияет на стабилизацию цен.
К слову, популярные овощи в Украине становятся недоступными: "продается уже по 319 гривен".
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".