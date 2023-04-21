Повышение тарифов необходимо, в частности, для того, чтобы обеспечить финансирование для восстановления и ремонта энергосистемы Украины после обстрелов оккупантов.

Как сообщил первый замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко правительство активно ищет пути решения этой проблемы, передает "UBR".

По его словам, рост цен для украинцев будет "несмертельным"

"Правительство ищет решения, просчитывают разные результаты. Но если на 1 грн вырастет тариф, у нас большинство населения потребляет до 150 кВт⋅ч, в месяц они будут платить дополнительно 150 грн. Те, кто малоимущие, для них ничего не изменится, они будут покрываться субсидиями", – заявил Кучеренко.

Ранее в Минэнерго также напомнили, что российские атаки привели к масштабным разрушениям объектов энергетической инфраструктуры. Для их восстановления необходимы миллиарды.

Сейчас в Украине при условии потребления до 250 кВт*ч за каждый кВт*ч украинцы в месяц платят 1,44 гривен. Если украинец использует в месяц больше 250 кВт*ч придется оплатить больше - 1,68 гривен.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как Politeka сообщала, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.