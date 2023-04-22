Как сообщил первый замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко правительство активно ищет пути повышения тарифов для населения.

В интервью "UBR" он заявил, что повышение тарифов необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование для восстановления и ремонта энергосистемы Украины после обстрелов оккупантов.

Также Кучеренко добавил, что ключевой задачей является сохранение тарифов на отопление и газ, потому что они "более болезненны", и в платежках они достигают 80% от всей суммы за коммуналку.

"Ну, вот почему они не хотят экономить на своей зарплате? Когда перестанете с людей рвать? Где люди примут деньги на ваши тарифы? Если все на 2/3, без сохранения зарплаты! Когда вы начнете с себя? Попробуйте выжить на такие же зарплаты как люди , и может тогда вы будете верны управленческие решения принимать. Кто из каких доходов вам все это будут платить???? Станьте с людьми на один уровень и покажите пример, как с таких доходов можно платить ваши тарифы. Ну начните хоть когда-нибудь с себя!",

"А минимальные пенсии поднять в 2 раза, чтобы люди зажили по прожиточному уровню, слабо, как всегда, денег нет",

"в настоящее время нечем заняться, сравните свои зарплаты с зарплатами простых людей, может скоро уже и за воздух надо будет платить, почему не дадите людям работу и минимальную поднимаете только на копейки за 2 года, начните с себя", - жалуются в комментариях украинцы.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как Politeka сообщала, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.