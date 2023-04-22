На основании цен на крупнейшем оптовом рынокку в Западной Украине "Шувар" (Львов), аналитики пришли к выводу, что стоимость овощей резко выросла.
По данным аналитиков проекта AgroTimes, максимально выросла цен на молодую капусту, которую перед Пасхой обычно распродают, передает "today.ua".
Всего за неделю овощ подорожал с 34-35 грн/кг до 50-55 грн/кг. Цена молодой редиски также взлетела и сейчас за небольшой пучок придется отдать уже по 16 гривен, за килограмм 55-69 гривен.
Огурцы-корнишоны продаются по 70-110 гривен за килограмм, кабачки по 55-60 грн/кг.
Петрушка обойдется в 200 гривен за килограмм, укроп и вовсе космические 350 грн/кг. Зеленый лук стоит 12-13 грн за пучок, и салат 40-60 грн/кг.
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Уже появилась молодая капуста, в супермаркетах ее продают за 75,40 грн/кг, в марте стоила около 77,34 грн/кг.
Тепличные огурцы всего за месяц выросли в цене с 123,81 гривен за килограмм до 129,90 грн/кг.
К слову, сильно подорожали помидоры.
Например, в супермаркетах "Сильпо" появились помидоры за рекордные 379 гривен за килограмм.
Таких цен в Украине не видели даже накануне пасхальных праздников.
Напомним также, что стоимость выросла в три раза: цены на лук бьют все рекорды, сколько будем платить.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".