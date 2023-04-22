В ПФУ рассказали, что после мартовской индексации пенсий размер выплат составляет 10 575 грн.

В марте провели масштабную индексация пенсий, теперь средний размер пенсии составил больше 5 тысяч гривен.

Как сообщает "На пенсии", после перерасчета пенсия у некоторых украинцев составляет 10 575 гривен.

Говорится о военных пенсиях, в марте произошла индексация 553 тысяч таких выплат.

«Мы проиндексировали более 553 тыс. пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной выплаты военных пенсионеров составил более 10 575 гривен», – заявила заместитель главы Пенсионного фонда (ПФУ) Ирина Ковпашко.

Кроме того, в Украине военные теперь могут по новым правилам оформлять статус участника боевых действий, так как документы будет собирать специальная комиссия.

Будет проще и процедура оформления статуса, получившего инвалидность военного и процедуру получения документов родственникам погибших защитников.

В 2023 года в Украине установлены отдельные выплаты ряду военных пенсионеров, например, лица со званием Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», военные после 2014 года награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, «За мужество» трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

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