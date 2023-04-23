Пенсионный фонд Украины сообщает, что соблюдая установленные социальные нормы, некоторые украинцы имеют право на скидку.
Как сообщали в ПФУ, сэкономить можно при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м. на человека в месяц, либо при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения с газовым водонагревателем – 5,4 куб. м. на человека в месяц.
А также при наличии газовой плиты и газового водонагревателя 10,5 куб. м. на человека в месяц.
Кроме того, украинцам доступна льгота по управлению многоквартирным домом – 21 кв. м. на человека и дополнительно 10,5 кв. м. на семью.
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Льготы гарантируются законодательством и государство возместит часть потребленного топлива.
Размер пособия зависит от категории граждан, например, на 100% скидку могут получить только работники музеев и заведений культуры в селах, бывшие сотрудники учебных заведений, медучреждений, библиотекари в сельской местности и так далее.
50% могут получить многодетные семьяи, семьяи, воспитывающие детей с инвалидностью, жертвы нацистских преследований, участники войны и тому подобное.
25% скидки получат те, кто имеет статус ребенка войны.
Напомним, "Нафтогаз" рассказал, как бороться с несуществующими долгами.
Также сообщалось, что украинцы нередко жалуются Нафтогазу на несуществующие долги в своих счетах.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.