Стало известно, кто из украинцев должен получать выплаты не менее 5025 гривен.

В Пенсионном фонде рассказали, от чего зависит размер пенсионных выплат.

Так, военные пенсии по инвалидности зависят от полученной группы и измеряются в процентах от денежного довольствия, передает "Экономическая правда".

Первый вид пенсии по инвалидности - наступившая в результате войны, а именно ранения, контузии, увечья, заболевания, связанные с пребыванием на фронте:

I группа инвалидности – 100% денежного довольствия, но не менее 5025 гривен;

ІІ группа инвалидности – 80% и не менее 4610 гривен;

III группа инвалидности – 60% и не менее 4396 гривен.

Второй вид – это пенсии по инвалидности от несчастного случая, но этот случай не связан с войной:

I группа инвалидности – 70% и не менее 4605 гривен;

ІІ группа инвалидности – 60% денежного довольствия, это не менее 4 396 гривен;

III группа инвалидности – 40% – не менее 4 186 гривен.

Военный получит такую ​​пенсию, если инвалидность наступила во время службы и в течение трех месяцев после окончания, но возможно и позже, если нанесен травма, полученная человеком во время службы.

Военные получат и единовременные выплаты по инвалидности, для I группы это 1,073 миллиона гривен, ІІ группы – 805,2 тысяч гривен, ІІІ группа – 671 тысяч гривен.

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