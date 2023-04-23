В Пенсионном фонде рассказали, от чего зависит размер пенсионных выплат.
Так, военные пенсии по инвалидности зависят от полученной группы и измеряются в процентах от денежного довольствия, передает "Экономическая правда".
Первый вид пенсии по инвалидности - наступившая в результате войны, а именно ранения, контузии, увечья, заболевания, связанные с пребыванием на фронте:
I группа инвалидности – 100% денежного довольствия, но не менее 5025 гривен;
ІІ группа инвалидности – 80% и не менее 4610 гривен;
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III группа инвалидности – 60% и не менее 4396 гривен.
Второй вид – это пенсии по инвалидности от несчастного случая, но этот случай не связан с войной:
I группа инвалидности – 70% и не менее 4605 гривен;
ІІ группа инвалидности – 60% денежного довольствия, это не менее 4 396 гривен;
III группа инвалидности – 40% – не менее 4 186 гривен.
Военный получит такую пенсию, если инвалидность наступила во время службы и в течение трех месяцев после окончания, но возможно и позже, если нанесен травма, полученная человеком во время службы.
Военные получат и единовременные выплаты по инвалидности, для I группы это 1,073 миллиона гривен, ІІ группы – 805,2 тысяч гривен, ІІІ группа – 671 тысяч гривен.
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