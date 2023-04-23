Пенсионерам из Украины, которые достигли определенного возраста, могут выплачивать не только пенсионные выплаты, а также дополнительные выплаты. Но некоторые пенсионеры вместо обещанных сумм доплат получили гораздо меньше.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему вместо обещанных 456 гривен к пенсии добавили только 156, пишет профильное издание "На пенсии".

В часности, 75-летняя жительница Одесской области должна была получить доплаты в размере 456 гривен, но ей дополнительно пришли только 156 гривен. Она обратилась в ПФУ, чтобы выяснить причину.

В Пенсионном фонде объяснили, что установление ежемесячной компенсации гражданам в возрасте от 75 до 80 лет в размере до 456 гривен.

При этом пенсионерам, которые достигли 75-летнего возвраста, начали выплачивать соответствующую надбавку с 1 октября 2021 года. Те украинцы, которые достигли 75 лет после указанной даты, могут получить надбавку со дня достижения ими такого возраста.

Важный момент есть в том, что такие доплаты не суммируются. Просто при достижении определенного возраста украинцы переходят на другой "уровень".

Так, в возрасте от 70 до 75 лет можно получить надбавку в размере 300 гривен. А при достижении 75 лет ему добавят всего 156 гривен. То есть, 75-летний пенсионер будет получать 456 гривен доплат в месяц, но новая надбавка будет составлять лишь 156 гривен, а не 456 гривен, как думала одесситка.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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