Проект заработал в тестовом режиме, однако пострадавшие будут получать наличные – средства будут начислять на счета в банках, которые можно будет использовать на ремонт жилья.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сервис начнет работать в "Дие" с 10 мая.

Его будут тестировать Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Минцифры.

Размер помощи будет определять специальная комиссия, а деньги будут выделять из госбюджета, кредиторы и некоторые международные доноры.

"Приоритетом в компенсации будут участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью", - говорится в сообщении.

В дальнейшем также будут использоваться средства от репараций России. Помощь будет выделена для более 160 тысяч домохозяйств, а именно владельцам поврежденных домов, квартир и комнат в общежитиях.

Компенсацию за разрушенное жилье можно будет использовать в течение 12 месяцев с момента их начисления.

Сообщается, что украинцы получить первые компенсации уже в мае.

Напомним, ранее сообщалось о денежной компенсации – на сколько украинских семей хватит денег.

Также Politeka.net писала о денежной помощи в 16 тысяч гривен – до какой даты можно получить.

Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на денежную помощь, которую начали выдавать с 10 апреля.