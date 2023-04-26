Так, в Пенсионном фонде сообщили, что периодичность и размер уплаты добровольных взносов украинцы могут определить самостоятельно исходя из собственных финансовых возможностей.

Однако в ПФУ отметили , что для того, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной заработной платы, на сегодняшний день это 1474 гривен.

Однако не все украинцы остались удовлетворены таким ответом:

"Тогда почему если работодатель платит в два раза больше или 1500 гривен взносов а стажа вы ставите пол месяца только? Выходит ли лучше работать неофициально а вам полторы тысячи завидовать?,

"Сейчас средняя зарплата для начисления пенсий за три последних года 2020-21-22г., составляет 12236грн., на которые умножаются ваши коэф.зарплаты и страхового/рабочего стажа. А для пенсионеров, которые вышли на пенсию до 31.12.2018г., средняя зарплата для индексации пенсии в 2023г., году составляет 7405 грн., поэтому и разница по пенсиям слишком велика между "старыми" и "молодыми" пенсионерами",

"Здравствуйте, почему кругом пишут, что средняя пенсия по Украине 5300грн, у работающих бюджетных пенсионеров очень далеко до такой суммы, напишите правдивую среднюю пенсию", - пишут украинцы в комментариях.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии на 1 апреля 2023 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 615,66 грн. или на 13,3% до 5 238,25 грн.

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