Колбаса становится продуктом, доступным далеко не всем.

Так, по состоянию на 25 апреля колбаса копченая "Алан Брауншвейгская" сырокопченая в среднем стоит 673,25 гривны за килограмм.

Еще в марте ценник составлял 655,56 гривны, таким образом колбаса стала дороже 18 гривен всего за месяц, об этом стало известно благодаря порталу "Минфин".

Ценники на данный продукт колеблются от 625,10 до 719,00 гривен за килограмм, в зависимости от торговой сети.

Колбаса "Глобино" cалями варено-копченая подешевела, но ценник все-равно "кусается". В апреле за килограмм продукта придется заплатить в среднем 212,80 гривны. В марте цена составляла 225,74 гривны за килограмм.

К слову, цены на продукты росли на протяжении всего 2022 года. Рост также продолжился в 2023 году. Популярный овощ начал снова дорожать после некоторого удешевления.

Речь идет о луке, на который снова возобновился рост цен. Аграрии готовы отгружать лук по 38 – 45 гривен за килограмм. Если сравнить показатель с предыдущей неделей, то цена стала дороже на 10%.

По прогнозам участников рынка, увеличение цены на лук сохранится до массового поступления в магазины нового урожая.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".