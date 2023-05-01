Налог хотят ввести не только на напитки с сахаром, но с другими подсластителями и ароматическими веществами.
Законопроект № 9032-1 уже зарегистрирован в Верховной Раде и внесен сопутствующий проект № 9033-1, определяющий, куда пойдут доходы от акциза.
В разъяснении к документу говорится о ведении акцизного налога "на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ".
Деньги от уплаты акциза на газировку, а именно 50% пойдут на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний от регулярного употребления сладкой газировки и остальные 50% уйдут на программу детского питания в школах.
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Речь идет об акцизе в размере 0,1 евро (примерно 4 гривни) за каждый литр газированного напитка - платить налог будут производители и импортеры напитков.
К слову, в Украине планируют внести изменения в налогооблежения до 1 июля 2023 года. Ко всему прочему, собираются вернуть документальные проверки и значительные штрафы.
В частности, новые налоги коснутся физлиц-предпринимателей, для этой категории украинцев отменят льготную налоговую ставку в 2%. Их документацию начнут проверять более активно и вернут штрафы за нарушения. Отмена льгот была одним из пунктов в меморандуме МВФ, который подписала Украина.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.
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Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.