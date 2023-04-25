Кабмин принял решение относительно тарифов на электроэнергию для украинцев.

Кабинет министров Украины 25 апреля продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Таким образом тарифы продлили до конца мая.

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", - заявил Шмыгаль.

Ранее в Украине было принято решение сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля.

Кроме того, сообщалось, что в Украине рассматривают два варианта повышения тарифа на электроэнергию.

Пересмотр тарифов связан с большой стоимостью обновления энергетической инфраструктуры.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил , что рассматриваются такие варианты тарифов - это 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.

Вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения открыт, и он связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию отразится на кошельках украинцев.

Также сообщалось, что цены в платежках увеличились.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам массово насчитываются "левые" кубы газа.